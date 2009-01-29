Без електрики досі сидять у більш ніж 30 київських закладах

Станом на 29 січня через несплату боргу відключеним від електроенергії залишається 31 заклад Києва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі акціонерної компанії «Київенерго».

Наразі компанія поновила електропостачання 107 закладам столиці. Зокрема, підключені всі об’єкти медичних закладів, які мають безпосереднє відношення до лікувального процесу. Натомість через несплату боргу за електрику балансоутримувачами без світла залишаються 6 об’єктів культури (бібліотеки, музеї), 13 адміністративних будівель (районні адміністрації, управління освіти та культури, соціальні служби), 12 інших об’єктів (наукові інститути, комунальні підприємства, пансіонати та інші).

«Ми продовжуємо роботу із керівниками районів та місцевою владою Києва щодо сплати боргу за тепло та електроенергію в повному обсязі. Попри заяви місцевої влади щодо перерахування 28 млн. грн. за енергоносії, компанія на сьогодні отримала лише 200 тис. грн. При цьому «Київенерго» під гарантійний лист КМДА із обіцянками сплатити борг найближчим часом ще 27 січня поновила електропостачання всіх закладів, які фінансуються із міського бюджету”, - зазначив комерційний директор АК «Київенерго» Сергій ЧЕХ.

Між тим, за його словами, якщо ситуація не виправиться, “державні службовці знову позбавлять мешканців столиці електрики, оскільки «Київенерго» зобов’язана законом відключати боржників».

АК «Київенерго» веде переговори із комунальними підприємствами, які в січні не сплатили за використання електроенергії та мають значні борги за минулий рік. Це, зокрема: «Київпастранс», «Київміськсвітло», «Київський метрополітен». Рівень сплати боргу «Київводоканалу» залишається на рівні 13 млн. грн. при загальній заборгованості понад 438 млн. грн.

Як повідомлялося, АК «Київенерго» поновила постачання тепла та електроенергії закладам, які розрахувалися за борги повністю або частково та погодили із компанією гарантійні листи про сплату заборгованості найближчим часом. Раніше «Київенерго» закликала голів районних адміністрацій Києва прискорити сплату боргу, через який школи та інші соціальні заклади районів залишилися без електропостачання. Процедура відключення від тепло- та електроспоживання найбільших боржників, серед яких в основному заклади, які фінансуються з міського та районного бюджетів, а також комунальні підприємства розпочалась з 22 січня. Поновлення електропостачання споживачів відбувається згідно перерахуванню коштів та складання графіків погашення заборгованості.