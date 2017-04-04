Порошенко у Ризі: На Донбасі режим тиші не дотримувався російською стороною жодного дня

Президент України Петро Порошенко заявляє, що на Донбасі режим припинення вогню з 1 квітня не дотримувався російською стороною жодного дня.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив на спільній прес-конференції з президентом Латвії Раймондсом Вейонісом сьогодні у Ризі.

«Мені доповіли начальник Генштабу та міністр оборони, що жодного дня з 1 квітня дотримання припинення вогню російською стороною не було», - заявив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, за добу 3 квітня у зоні АТО загинули двоє українських військових, п’ятеро українських бійців отримали поранення. Незважаючи на досягнуті домовленості тристоронньої групи про режим припинення вогню, окупанти продовжують бойові дії. Аби пригасити вогневу активність ворога, Сили АТО відкривали вогонь у відповідь.