"Захід ризикує втратити Україну": у НАТО заявили про ризик ескалації конфлікту на Донбасі

Ризик подальшої ескалації ситуації на сході України залишається високим.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала заступник голови Парламентської асамблеї НАТО, заступник співголови Міжпарламентської ради Україна-НАТО Раса Юнкевічене (Литва) сьогодні в Києві під час засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО.

"Західний світ ризикує втратити Україну, якщо полишить її наодинці з Росією. Ситуація з безпекою в Україні залишається напруженою і ризик подальшої ескалації напруження є високим", - заявила Юнкевічене.

Говорячи про співпрацю між НАТО та Україною, Юнкевічене зазначила, що "Україна є єдиним партнером, який робив і робить свій внесок в усі операції НАТО і в сили реагування НАТО".

"Але я відчуваю, що лише зараз ми починаємо переглядати наші підходи для того, щоб повний потенціал цієї співпраці використати повною мірою", - сказала вона.

Заступник голови Парламентської асамблеї НАТО відзначила, що нещодавно у двох комітетах литовського парламенту було ухвалено "план щодо України". "В цьому плані ми закликаємо західне співтовариство допомагати Україні політично, фінансово, економічно, в інші способи. Цей план також підтримано Асамблеєю депутатів України, Польщі і Литви минулого тижня", - сказала Юнкевічене.

Основна ідея цього плану, додала вона, полягає в тому, що незалежна і вільна Україна є "ключем до європейської безпеки".

"Нас також турбують ознаки розширення російської активності в Чорноморському регіоні", - сказала Юнкевічене.