Порошенко чекає від антикорупційних органів кращих результатів
Порошенко відзначив незалежність роботи Національного антикорупційного бюро України.
Президент України Петро Порошенко вважає успішними новостворені антикорупційні органи, але чекає від них кращих результатів роботи.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Королівства Данія Ларсом Люкке Расмуссеном в Копенгагені.
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«За 2,5 роки ми створили визнану ефективну антикорупційну інфраструктуру… Ми суттєво збільшили кількість людей, які наразі притягнуті до відповідальності. Такого в моїй країні не відбувалося раніше», - наголосив Порошенко.
При цьому він відзначив незалежність роботи Національного антикорупційного бюро України. «Ми розпочали роботу НАЗК і розпочали важкий політичний процес електронної декларації, коли всі державні службовці мають декларувати відкрито всі свої активи. Такого ще не було», - додав президент.
«Ми зараз закінчуємо створення абсолютно нового Верховного суду... Я думаю, що вся інфраструктура, всі шляхи щодо приборкання корупції є досить успішними. Чи я задоволений результатами? Звісно, я бажаю більших та кращих результатів», - зауважив Порошенко.