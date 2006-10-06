Лауреата Нобелівської премії з літератури оголосять 12 жовтня

14:25, 06 жовтня 2006
Політика
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Перелік номінантів

Лауреата Нобелівської премії 2006 року з літератури буде оголошено 12 жовтня.

Як передає РІА “Новости”, про це сьогодні повідомила Шведська академія.

За традицією Шведська академія завжди називає дату оголошення лауреата Нобелівської премії з літератури після того, як оголошення лауреатів Нобелівської премії в інших напрямках вже почалося.

У списку найвірогідніших кандидатів на отримання Нобелівської премії з літератури цього року, на думку світових ЗМІ, критиків і аналітиків, - американський письменник Філіп РОТ, сірійський поет Адоніс, який живе у Франції, перуанець Маріо Варгас ЛЬОСА, ізраїльтянин Амос ОЗ.

За даними британської букмекерської контори Ladbrokes, що традиційно приймає ставки на нобелівських кандидатів, найбільші шанси в турецького письменника Орхана ПАМУКА. Після нього за ступенем популярності йде Адоніс, за ним польський журналіст і письменник Рішард КАПУШИНСЬКИЙ, американська письменниця Джойс Керол ОАТС і Філіп РОТ.

Також у числі кандидатів на престижну премію згадуються індус Салман РУШДІ, кореєць Ко Юн, чех Мілан КУНДЕРА, швед Тумас ТРАНСТРЕМЕР, голландець Сейс НОТЕБООМ.

Минулого року лауреатом нобелівської премії в галузі літератури став англійський драматург Харольд ПІНТЕР, на рік раніше австрійська письменниця Ельфріде ЙЄЛІНЕК.

Грошова частина премії становить 10 мільйонів шведських крон (близько 1,4 млн. дол).

 

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