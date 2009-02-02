Єхануров не має грошей на українських миротворців у Косово і Ліберії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не підтримав пропозицію міністра оборони Юрія ЄХАНУРОВА щодо виведення українських миротворчих контингентів із Косово та Ліберії.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело у Секретаріаті Президента.

За інформацією співрозмовника агентства, минулого тижня Ю.ЄХАНУРОВ направив на ім’я В.ЮЩЕНКА листа з пропозицією вивести українські миротворчі контингенти із Косово та Ліберії у зв’язку із відсутністю коштів для їхнього всебічного забезпечення та виконання завдань.

За розрахунками Міноборони, матеріально-фінансових ресурсів для утримання 1-го окремого спеціального батальйону (національна складова спільного українсько-польського миротворчого батальйону УкрПолбат) у Косово та 56-го окремого вертолітного загону Збройних сил України у Ліберії вистачить максимум на один-два місяці.

Натомість, за словами співрозмовника кореспондента УНІАН, Президент категорично відкинув ідею згортання миротворчих місій України та висловив сподівання, що найближчим часом до бюджету будуть внесені зміни, і миротворча діяльність держави буде профінансована.

За даними Міноборони, у 2009 році для забезпечення участі у міжнародних миротворчих операціях у воєнному бюджеті передбачено 74,613 млн. грн. ООН також компенсує Україні близько 100 млн. грн. на витрати для участі у миротворчій діяльності – це ті кошти, що фактично заробляє 56-й окремий вертолітний загін ЗСУ у Ліберії. Але близько половини з цих коштів Україна витрачає на утримання миротворчого контингенту в Косово.

Як пояснили у Міноборони, таке фінансове навантаження та катастрофічне недофінансування діяльності Збройних сил України і стали причинами ініціювання з боку військового керівництва держави щодо припинення участі у деяких миротворчих операціях.

Довідка УНІАН. 56-й окремий вертолітний загін ЗС України чисельністю 300 осіб виконує завдання у складі Місії ООН у Ліберії. Основними завданнями контингентом є перевезення персоналу Місії та високоповажних осіб, перевезення вантажів, медичне транспортування, евакуація поранених, польоти спостереження, повітряне супроводження переміщення військ.

1-й окремий спеціальний батальйон чисельністю 180 осіб виконує завдання у складі багатонаціональних сил КФОР. Національний контингент виконує завдання як частина польсько-українського батальйону у складі багатонаціональної тактичної групи “Схід” (провідна країна – США) з контролю за пересуванням та підтримкою безпеки пересування населення, контролю за перевезенням зброї, вибухових речовин та наркотиків, супроводженням дітей до шкіл, проведення конвою з сербським населенням через зону проживання албанців.