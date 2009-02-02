Єхануров не має грошей на українських миротворців у Косово і Ліберії

11:19, 02 лютого 2009
Політика
2241 0

Ющенко не хоче виводити контингети

Юрій ЄХАНУРОВ
Президент України Віктор ЮЩЕНКО не підтримав пропозицію міністра оборони Юрія ЄХАНУРОВА щодо виведення українських миротворчих контингентів із Косово та Ліберії.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело у Секретаріаті Президента.

За інформацією співрозмовника агентства, минулого тижня Ю.ЄХАНУРОВ направив на ім’я В.ЮЩЕНКА листа з пропозицією вивести українські миротворчі контингенти із Косово та Ліберії у зв’язку із відсутністю коштів для їхнього всебічного забезпечення та виконання завдань.

За розрахунками Міноборони, матеріально-фінансових ресурсів для утримання 1-го окремого спеціального батальйону (національна складова спільного українсько-польського миротворчого батальйону УкрПолбат) у Косово та 56-го окремого вертолітного загону Збройних сил України у Ліберії вистачить максимум на один-два місяці.

Натомість, за словами співрозмовника кореспондента УНІАН, Президент категорично відкинув ідею згортання миротворчих місій України та висловив сподівання, що найближчим часом до бюджету будуть внесені зміни, і миротворча діяльність держави буде профінансована.

За даними Міноборони, у 2009 році для забезпечення участі у міжнародних миротворчих операціях у воєнному бюджеті передбачено 74,613 млн. грн. ООН також компенсує Україні близько 100 млн. грн. на витрати для участі у миротворчій діяльності – це ті кошти, що фактично заробляє 56-й окремий вертолітний загін ЗСУ у Ліберії. Але близько половини з цих коштів Україна витрачає на утримання миротворчого контингенту в Косово.

Як пояснили у Міноборони, таке фінансове навантаження та катастрофічне недофінансування діяльності Збройних сил України і стали причинами ініціювання з боку військового керівництва держави щодо припинення участі у деяких миротворчих операціях.

Довідка УНІАН. 56-й окремий вертолітний загін ЗС України чисельністю 300 осіб виконує завдання у складі Місії ООН у Ліберії. Основними завданнями контингентом є перевезення персоналу Місії та високоповажних осіб, перевезення вантажів, медичне транспортування, евакуація поранених, польоти спостереження, повітряне супроводження переміщення військ.

1-й окремий спеціальний батальйон чисельністю 180 осіб виконує завдання у складі багатонаціональних сил КФОР. Національний контингент виконує завдання як частина польсько-українського батальйону у складі багатонаціональної тактичної групи “Схід” (провідна країна – США) з контролю за пересуванням та підтримкою безпеки пересування населення, контролю за перевезенням зброї, вибухових речовин та наркотиків, супроводженням дітей до шкіл, проведення конвою з сербським населенням через зону проживання албанців.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter