У Сенаті США зняли останню перепону для ратифікації угоди про вступ Чорногорії до НАТО

Чорногорія може стати новим членом НАТО вже цього тижня після того, як сенатори США проголосували за припинення дебатів з цього приводу.

97 членів Сенату США підтримали це рішення, лише два сенатори проти – республіканці Ренд Паул і Майк Лі, передає ТСН з посиланням на Reuters.

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Паул стверджував, що немає ніякого сенсу брати на себе ризик, захищаючи таку маленьку країну, у разі, якщо на неї буде скоєно напад. За його словами, чорногорська армія складається лише з 2 тисяч військових, а отримає усі переваги членства в НАТО.

Прихильники членства колишньої югославської республіки в Альянсі заявляли про важливість підтримки країн Східної Європи, які поділяють демократичні цінності на противагу російської агресії, а також для зміцнення їхніх зв'язків із Заходом.

"Чорногорія намагається зробити все, що Путін ненавидить", сказав сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Минулого тижня державний секретар США Рекс Тіллерсон написав листа до лідерів Сенату, в якому зазначив, що членство Чорногорії в НАТО буде "дуже в інтересах Сполучених Штатів".

Теперішнє рішення Сенату США дозволяє провести голосування про ратифікацію вступу Чорногорії в НАТО вже цього тижня. Остаточне голосування очікується у вівторок або середу. Очікується, що рішення про приєднання балканської країни до Альянсу отримає необхідні дві третини голосів.