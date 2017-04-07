У ЄП розкрили, хто голосував проти "безвізу" для України (повний список)

Європарламент оприлюднив поіменні результати голосування з резолюції щодо скасування візового режиму для громадян України.

Підтримка України виявилася приголомшливою. У залі ЄП були присутні ледь не всі депутати, що само собою є доволі рідкісним явищем. Із семи з половиною сотень парламентарів 521 проголосували "за" безвізовий режим для України, 75 – "проти", 36 утрималися, передає "Європейська правда".

ЄП публікує детальну статистику підсумків голосування. Майже всі відкриті противники України – праворадикали. Представники двох праворадикальних груп у складі ЄП дали 60 із 75 голосів "проти".

І це не дивно. По-перше, майже всі праворадикали публічно заявляють про дружбу з Росією й завжди голосують проти проукраїнських ініціатив; по-друге, для націоналістичних партій доволі природно блокувати безвізові ініціативи.

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На другому місці після правих радикалів – позафракційні (як правило, це ще радикальніші депутати). По три голоси дали ліві (екс-комуністи) та консерватори.

До переліку потрапила навіть одна представниця Європейської народної партії. Так, ви правильно здогадалися – представниця Франції, з команди проросійського Франсуа Фійона.

Національний склад тих, хто голосував проти, не менш цікавий. Левову частку голосів проти дали три країни – Італія, Британія, Франція.

"За" блокування "безвізу" голосували 18 італійців, по 16 британців та французів, 7 нідерландців, 6 греків, по 4 німці та австрійці, двоє шведів, по одному депутату з Бельгії, Польщі та Чехії.

Голосування британців є особливо цікавим. Як відомо, ця країна нині виходить з ЄС, та й до виходу "безвіз" не буде поширюватися на них. Тому логічного пояснення ця позиція просто немає.

Таблиця з підсумками голосування:

Тих, хто утримався, чимало, 36 людей, майже з усіх фракцій. І тут національний склад – ще показовіший. Групу тих, хто утримався, формують, по суті, дві держави: у ній 13 британців та 11 французів. Окрім них, – троє бельгійців, два кіпріота і по одному представнику із семи держав – Італії, Данії, Польщі, Словаччини, Угорщини, Фінляндії, Чехії.

До британців запитань немає – як ми вже згадали, ця держава виходить з Євросоюзу, на неї не впливатиме "безвіз", тому утриматися – природний вибір (цікаво, що утрималися представники правлячої партії, яка нині виводить країну з ЄС).

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До тих країн, звідки утримався лише один депутат, так само не варто ставити запитання.

А от Франція та Бельгія цікаві тим, що саме ці держави, за даними джерел "ЄвроПравди", тривалий час блокували надання "безвізу" для України. "Завдяки" їхнім "зусиллям" Україну свого часу відділили від Грузії, тож іншим членам ЄС довелося докласти неймовірних зусиль, щоб втримати нас на цьому шляху.

Перелік нижче (таблиця подається без британців):

Усі без винятку французи у цій групі – "Республіканці", тобто представники партії Фійона і Саркозі – політиків, що проштовхують в ЄС "потепління" з Росією.

Цього разу французька група, за винятком однієї депутатки, вирішила не голосувати проти України, щоб не руйнувати офіційну лінію Європейської народної партії, однак сил голосувати "за" - також не знайшла.

"Але навряд чи хтось може впевнено сказати, що ми не отримаємо від них підніжку наступного разу", - підсумовує "ЄвроПравда".

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня Європейський парламент підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим. "За" проголосував 521 депутат ЄП, "проти" - 75, утримались – 36.