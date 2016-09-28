ГПУ буде вимагати видачі екс-керівника столичної ДАІ Макаренка, затриманого в московському "Домодєдово"

Про це заступник генпрокурора України Євген Єнін заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Зазначена особа дійсно затримана на підставі оголошення його в міжнародний розшук Інтерполом за клопотанням української сторони. На даному етапі до нього застосовано тимчасовий арешт. Ми знаходимося в тісному контакті з російською стороною. Ми вже здійснюємо переклад клопотання про затримання та про видачу цієї особи в Україну. Російській стороні ми підтвердили факт, що будемо вимагати видачу цієї особи", - заявив Єнін.

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Після того, як російська сторона завершить перевірку Макаренка, прийматиметься рішення про видачу, додав заступник генпрокурора.

"Зараз я не бачу особливих проблем з його подальшою видачею російською стороною. Такого плану особи без проблем передаються російською стороною до нас, і ми передаємо їм хабарників і грабіжників... За статтями, що йому інкримінуються, йому може загрожувати до 3 років позбавлення волі. Зараз передчасно коментувати кваліфікацію", - зазначив Єнін.

За його словами, є десятки випадків успішної екстрадиції в обидва напрямки.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня 2015 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков поінформував, що правоохоронці припинили махінації працівників ДАІ, які базувалися на схемах отримання незаконних коштів у МРЕВ при оформленні автомобілів.

Міністр зазначив, що тоді було затримано начальника відділу організації реєстраційно-екзаменаційної роботи ДАІ МВС України в Києві - підполковника міліції Миколу Жебеля, але начальник столичного управління ДАІ полковник міліції Макаренко, який підозрюється в організації злочинної групи, залишив територію України в напрямку Білорусі. Його було оголошено у розшук.

Сьогодні стало відомо, що Макаренка 21 вересня затримали у московському аеропорту “Домодєдово”.