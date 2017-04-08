Президент затвердив програму співробітництва України з НАТО на 2017 рік

Президент Петро Порошенко підписав указ “Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО на 2017 рік”.

Як повідомили УНІАН у прес-служба глави держави, програма на 2017 рік - суттєво оновлена і вдосконалена.

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Документ підготовлений відповідно до нового порядку розробки річних національних програм співробітництва України з НАТО (РНП) та оцінювання результатів їх виконання, який був затверджений президентом України 7 грудня 2016 року.

Програма включає заходи з проведення реформ в усіх важливих сферах функціонування держави: від сектору безпеки і оборони до ключових соціально-політичних та правових реформ, боротьби з корупцією та децентралізації. Метою цих перетворень є наближення України до стандартів НАТО.

РНП-2017 передбачає подальший розвиток політичного діалогу України з НАТО та нарощування всеохопної практичної співпраці з Альянсом із залученням експертних, фінансових, матеріально-технічних та інших можливостей НАТО та держав-членів Організації задля посилення обороноздатності України та можливостей протидіяти триваючій російській агресії.

Програма також спрямована на виконання рішень, прийнятих за результатами засідання Комісії Україна-НАТО на рівні глав держав та урядів 9 липня 2016 року у Варшаві. Зокрема, посилення підтримки країни шляхом реалізації Комплексного пакету допомоги НАТО для України, у тому числі проектів у рамках відповідних Трастових фондів НАТО.

Координацію роботи з виконання Річної національної програми покладено на Кабінет міністрів України.