В Раді заявили про наявність заяви голови Фонду держмайна Білоуса про відставку

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

«Наступне - це Фонд державного майна. І зрозуміло, що вже є заява про звільнення діючого голови Фонду державного майна», - зазначив депутат.

За його словами, Фонд держмайна за три роки «не продав навіть майна на те, щоб обслуговувати свої витрати».

«Тому ці копійки, які були отримані за останні три роки, - це, звичайно, не можна назвати якісною роботою Фонду державного майна. І також треба ухвалювати рішення цього тижня», - додав Хомутиннік.