В Раді заявили про наявність заяви голови Фонду держмайна Білоуса про відставку
12:29, 10 квітня 2017Політика
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Голова депутатської групи «Відродження» Віталій Хомутиннік заявляє про наявність заяви про звільнення голови Фонду державного майна Ігоря Білоуса.
В Раді заявили про отримання заяви голови Фонду держмайна Білоуса про відставку / фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.
«Наступне - це Фонд державного майна. І зрозуміло, що вже є заява про звільнення діючого голови Фонду державного майна», - зазначив депутат.
За його словами, Фонд держмайна за три роки «не продав навіть майна на те, щоб обслуговувати свої витрати».
«Тому ці копійки, які були отримані за останні три роки, - це, звичайно, не можна назвати якісною роботою Фонду державного майна. І також треба ухвалювати рішення цього тижня», - додав Хомутиннік.
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