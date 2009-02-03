Прокуратура змусила Черновецького годувати дітей

У Києві відновили безкоштовне харчування понад одинадцяти з половиною тисяч дітей, які навчаються у школах Деснянського та Голосіївського районів столиці.

Це стало можливим завдяки депутатському зверненню одного з лідерів Блоку Кличка у Київраді, лідера Української селянської демократичної партії Дмитра Андрієвського.

За словами депутата, він отримав офіційну відповідь від прокуратури міста Києва. У листі правоохоронці підтвердили факт призупинення харчування шести з половиною тисяч учнів в 31 навчальному закладі Деснянського району. Також прокуратура виявила зменшення вартості безкоштовного харчування у Голосіївському районі, через що без якісних обідів залишилося понад п`ять тисяч дітлахів.

Після втручання правоохоронних органів повноцінне харчування дітей було відновлено.

«Перевірка також виявила скорочення видатків по захищених статтях бюджету у галузі освіти, - говорить Дмитро Андрієвський. – Сьогодні Прокуратурою міста Києва внесено припис Голові Київської міської державної адміністрації, який перебуває на розгляді».

На переконання політика, нестача коштів для безкоштовного харчування дітей - перші ластівки колапсу, якого зазнала економіка Києва. «Більш ніж п`ятимільярдне недовиконання бюджету минулого року – безглузда регуляторна політика, електоральний популізм, неспроможність сформувати бюджет на 2009 рік – все це рано чи пізно мало призвести до негативних наслідків. Проблем щодня стає більше, а Черновецький, схоже, зовсім втратив контроль над містом. Столична влада починає жити за принципом «після нас – хоч потоп», - додав Дмитро Андрієвський.