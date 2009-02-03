Герман вирішила допомогти Ющенку і Тимошенко зійтися або розійтися навіки

Партія регіонів закликатиме громадян до всеукраїнської акції протесту в разі незаслуховування у парламенті уряду та Президента України щодо економічної ситуації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала в інтерв’ю журналістам народний депутат від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН.

Вона сказала: «Ми закличемо людей до всеукраїнської акції протесту, якщо влада не сприйме серйозно вимоги народу про звіт уряду».

За її словами, фракція Партії регіонів вимагає, щоб у Верховній Раді відбувся звіт уряду і при цьому були присутні Президент України та представники регіонів.

«Ми хочемо їм (Президенту Віктору ЮЩЕНКУ та прем’єру Юлії ТИМОШЕНКО – УНІАН) допомогти зійтися разом і або знайти спільну мову, або розійтися назавжди», - сказала вона

Г.ГЕРМАН заявила, що на сьогодні, згідно з опитуваннями, 88,3% громадян вважають економічну ситуацію в Україні «жахливою».

Вона наголосила, що заяви Ю.ТИМОШЕНКО про «начебто виконання бюджету» у січні є «насправді маніпуляцією».

За її словами, на сьогодні в Україні «уже включено друкувальний верстат» і додатково випущено «1 млрд. грн., які спрямовані до бюджету».

Г.ГЕРМАН наголосила, що фракція Партії регіонів вимагає, аби в четвер, 5 лютого, у ВР було заслухано звіт уряду за участю Президента та голови Національного банку України.