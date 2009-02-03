У Ющенка вирішили, що час змінювати - якщо не бюджет, то Тимошенко

Заступник глави Секретаріату Президента Роман БЕЗСМЕРТНИЙ вважає, що необхідно змінити прем’єр-міністра, якщо вона відмовляється вносити зміни до бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.БЕЗСМЕРТНИЙ сказав на брифінгу.

«Якщо прем’єр-міністр вважає, що сьогодні все чудово, бюджет виконується, то, мені здається, що необхідно міняти прем’єр-міністра, а не дискутувати з нею з приводу того, що необхідно робити з державним бюджетом», - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Коментуючи на прохання журналістів висловлювання Президента про те, що Ю.ТИМОШЕНКО не вдасться «відсидітись в опозиції», Р.БЕЗСМЕРТНИЙ зауважив, що слова глави держави були викликані тим, що сьогодні часто не зрозуміло, де знаходиться уряд – в опозиції або при владі.

«Я думаю, ви можете трактувати слова Віктора Андрійовича як завгодно: чи як бажання Юлії Володимирівни піти у відставку, чи як бажання перетворити український уряд в опозицію до держави. Це вже як дозволяє вам бачення ситуації», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Президент Віктор ЮЩЕНКО наполягає на необхідності внести зміни до держбюджету-2009. Він висунув вимогу до уряду і парламенту негайно підготувати «чесний бюджет, де витрати відповідатимуть можливостям економіки».

У свою чергу прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО 31 січня заявила, що уряд не планує переглядати державний бюджет на 2009 рік протягом півроку.

«Я хочу сказати, що бюджет повноцінний, сьогодні він виконується, і якщо через перші півроку ми побачимо якісь ризики, то тоді ми думатимемо, чи треба переглядати бюджет. Але поки що бюджет діє надійно, і ми його абсолютно не збираємося переглядати», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Сьогодні, 3 лютого, прем’єр наголосила, що перегляд держбюджету можливий тільки у разі його невиконання чи перевиконання.