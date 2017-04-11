Гройсман не планує балотуватись на наступних виборах президента
12:15, 11 квітня 2017Політика
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За словами Гройсмана, використовуючи можливість бути прем'єр-міністром, він хоче змінити ситуацію в країні на краще.
Гройсман заявив про відсутність президентських амбіцій / Фото УНІАН
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вкотре наголосив, що не братиме участі у чергових президентських виборах.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції за підсумками року діяльності уряду.
"У 2019 році я буду брати участь у президентських виборах як всі громадяни України - прийду проголосую", - сказав прем’єр.
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За словами Гройсмана, інших намірів він не має.
Також глава уряду наголосив, що, використовуючи сьогодні можливість бути прем'єр-міністром, хоче змінити ситуацію в країні на краще.
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