Гройсман не планує балотуватись на наступних виборах президента

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вкотре наголосив, що не братиме участі у чергових президентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції за підсумками року діяльності уряду.

"У 2019 році я буду брати участь у президентських виборах як всі громадяни України - прийду проголосую", - сказав прем’єр.

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За словами Гройсмана, інших намірів він не має.

Також глава уряду наголосив, що, використовуючи сьогодні можливість бути прем'єр-міністром, хоче змінити ситуацію в країні на краще.