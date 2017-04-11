Країни G7 закликали Росію вплинути на бойовиків щодо виконання "Мінська"
Глави МЗС G7 наголосили, що особливо очікують від Росії використання її впливу на сепаратистів.
Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (США, Велика Британія, Канада, Франція, Італія, Німеччина та Японія) закликали Російську Федерацію використати її вплив на бойовиків на тимчасово окупованій частині Донбасу у питанні виконання Мінських угод.
Про це йдеться у спільному комюніке за підсумками зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн G7 у Луцці, оприлюдненому на сайті Міністерства закордонних справ Італії.
"Ми надаємо особливого значення нашій прихильності до виконання Мінських угод, щоб досягнути мирного, сталого та тривалого врегулювання конфлікту на сході України", - наголосили глави МЗС "Великої сімки".
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"Ми наполегливо закликаємо усі сторони виконати їх повністю та без зволікань. Ситуація з безпекою в зоні конфлікту повинна бути негайно стабілізована. Ми наполегливо закликаємо усі сторони здійснити конкретні кроки, які приведуть до повного режиму припинення вогню, що передбачено Мінськими угодами", - йдеться у комюніке.
При цьому глави МЗС G7 наголосили: "Особливо ми очікуємо, що Росія виконає свої зобов'язання та використає свій вплив на сепаратистів, щоб забезпечити, що вони виконуватимуть їхні зобов’язання", - наголошується у комюніке.