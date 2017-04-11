Словаччина підтримує Україну в інтерпретації "Мінська": спочатку безпека, потім політика

Міністр закордонних справ Словацької Республіки Мирослав Лайчак заявляє про підтримку Мінських угод та «нормандського формату» переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Києві на спільній прес-конференції з главами зовнішньополітичних відомств України Павлом Клімкіним, Угорщини Петером Сійярто та Чехії Любомиром Заоралеком.

«Щодо «дорожньої карти», Мінські угоди є єдиним планом, який є, і ми віримо, що це добра основа для того, щоб знайти вирішення ситуації, яка склалася в східній частині України», - заявив Лайчак.

Разом з тим він констатував, що за рік було реалізовано небагато заходів, передбачених цими угодами.

Лайчак наголосив на необхідності однієї інтерпретації того, що було погоджено у Мінську.

«Я знаю, що Павло (Клімкін – УІНАН) на своєму рівні і також лідери країн («нормандського формату» - УНІАН) намагаються погодити послідовність кроків. Логічно, що першим має бути крок, пов’язаний з безпековою ситуацією: відведення важкого озброєння, розведення (військ – УНІАН) від лінії зіткнення, обмін полоненими та продовження в цій логіці й перехід до політичних аспектів», - зауважив міністр.

«Я не думаю, що варто спекулювати на форматі (переговорів)… Ми повинні направляти увесь вплив, який ми маємо, на підтримку «нормандського формату» та повну імплементацію Мінських угод», - заявив Лайчак.

Глава МЗС Словацької Республіки висловив сподівання, що ЄС буде «більш активним» під час переговорів в «нормандському форматі».

«Тому що Україна є європейською країною, найближчим сусідом, країною, яка вирішила прийняти європейські цінності та європейські стандарти, та я сподіваюсь, що Євросоюз зможе показати себе лідером», - заявив він.