Словаччина підтримує Україну в інтерпретації "Мінська": спочатку безпека, потім політика
Словаччина підтримує Мінські угоди і «нормандський формат» переговорів по врегулюванню ситуації на Донбасі.
Міністр закордонних справ Словацької Республіки Мирослав Лайчак заявляє про підтримку Мінських угод та «нормандського формату» переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Читайте такожСША та Словаччина вже зголосилися допомогти Україні в розмінуванні військового арсеналу в Балаклії - Климпуш-Цинцадзе
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Києві на спільній прес-конференції з главами зовнішньополітичних відомств України Павлом Клімкіним, Угорщини Петером Сійярто та Чехії Любомиром Заоралеком.
«Щодо «дорожньої карти», Мінські угоди є єдиним планом, який є, і ми віримо, що це добра основа для того, щоб знайти вирішення ситуації, яка склалася в східній частині України», - заявив Лайчак.
Разом з тим він констатував, що за рік було реалізовано небагато заходів, передбачених цими угодами.
Лайчак наголосив на необхідності однієї інтерпретації того, що було погоджено у Мінську.
«Я знаю, що Павло (Клімкін – УІНАН) на своєму рівні і також лідери країн («нормандського формату» - УНІАН) намагаються погодити послідовність кроків. Логічно, що першим має бути крок, пов’язаний з безпековою ситуацією: відведення важкого озброєння, розведення (військ – УНІАН) від лінії зіткнення, обмін полоненими та продовження в цій логіці й перехід до політичних аспектів», - зауважив міністр.
«Я не думаю, що варто спекулювати на форматі (переговорів)… Ми повинні направляти увесь вплив, який ми маємо, на підтримку «нормандського формату» та повну імплементацію Мінських угод», - заявив Лайчак.
Глава МЗС Словацької Республіки висловив сподівання, що ЄС буде «більш активним» під час переговорів в «нормандському форматі».
«Тому що Україна є європейською країною, найближчим сусідом, країною, яка вирішила прийняти європейські цінності та європейські стандарти, та я сподіваюсь, що Євросоюз зможе показати себе лідером», - заявив він.