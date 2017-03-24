США та Словаччина вже зголосилися допомогти Україні в розмінуванні військового арсеналу в Балаклії - Климпуш-Цинцадзе

Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомила, що США та Словаччина вже висловили готовність допомогти Україні в розмінуванні військового арсеналу у Балаклії в рамках співпраці з Євроатлантичним координаційним центром реагування на катастрофи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила журналістів сьогодні у Брюсселі, коментуючи відвідування штаб-квартири НАТО.

"Я зустрілася з партнерами по НАТО, щоб обговорити залучення Євроатлантичного центру реагування на надзвичайні ситуації, аби вони допомогли нам з розмінуванням. Ми вже бачимо позитивну реакцію і готовність декількох країн НАТО, зокрема США та Словаччини, до цього залучитися", - повідомила Климпуш-Цинцадзе.

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Віце-прем'єр також зазначила, що висловила подяку партнерам по НАТО.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня у Балаклії на території військового арсеналу Міноборони виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.

Жертв серед військовослужбовців не було, але під зруйнованими конструкціями будинку у Балаклії знайдено тіло загиблої жінки. Також поранення отримали двоє жінок.

Станом на вечір 24 березня пожежу на військовому арсеналі у Балаклії повністю загасили, відбувається ліквідація її наслідків.

За даними Міноборони, розмінування території військового арсеналу у Балаклії може тривати двох місяців.

23 березня президент України Петро Порошенко повідомив, що дав термінове доручення МЗС, Міноборони та ДСНС «залучити допомогу НАТО для гуманітарного розмінування в Балаклії».

Сьогодні глава держави заявив, що Євроатлантичний центр реагування на катастрофи активізував механізм залучення допомоги для гуманітарного розмінування в Балаклії.