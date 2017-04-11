Політика РФ з перекроювання кордонів унеможливлює досягнення стабільності у Європі - МЗС

Політика Російської Федерації з перекроювання кордонів інших держав унеможливлює досягнення безпеки та стабільності у Європі.

Читайте такожВикористання Росією Криму для війни в Сирії загрожує безпеці Європи - МЗС

Про це йдеться у заяві українського зовнішньополітичного відомства за підсумками зустрічі глав МЗС країн G7 в італійському місті Лукка.

У заяві сказано, що Україна вітає спільне комюніке міністрів закордонних справ "Великої сімки" та їхню повну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Також українські дипломати привітали рішучість у наполегливому заклику Росії припинити її агресію проти України.

"Не може бути безпеки і стабільності у Європі, якщо Росія не припинить свою войовничу закордонну політику, спрямовану на перекроювання кордонів та відновлення сфер впливу часів "холодної війни". Лише повна прихильність до міжнародного права та виконання досягнутих угод може привести до мирного урегулювання конфліктів", - наголошують в українському МЗС.

Також українські дипломати заявили, що РФ несе повну відповідальність за погіршення ситуації з безпекою та критичну ситуацію з правами людини в окупованих Криму та на Донбасі.

"Ми вітаємо повторне засудження G7 незаконної анексії Автономної республіки Крим Росією. Ця незаконна анексія призвела до репресій, розповсюджених порушень прав людини, а також дискримінації кримських татар та етнічних українців. Росія повинна дотримуватися усіх своїх зобов'язань відповідно до міжнародного права як держава-окупант. І зокрема, вона повинна забезпечити дотримання прав людини в окупованому Криму", - йдеться у заяві.