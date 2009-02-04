Томенка дивує Президент, який водиться з опозицією, а не з прем'єром

Вчорашнє блокування членами фракції Партії регіонів роботи Верховної Ради України зумовлене їх перемовинами з «Нашою Україною» про відставку уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО.

«Представники Партії регіонів переконували «Нашу Україну» голосувати за відставку» уряду, сказав він.

При цьому М.ТОМЕНКО наголосив, що «парламент повинен працювати, а не чекати, коли лідер опозиції з Президентом України назбирає 226 голосів за відставку уряду».

На думку М.ТОМЕНКА, Україна є «дійсно унікальна країна», оскільки «у нас Президент з прем’єр-міністром спілкуються через телебачення, а з лідером опозиції - в своєму кабінеті».

Він висловив сподівання, що в «Нашій Україні» не так багато людей, «які хочуть створити філію Партії регіонів».

Також М.ТОМЕНКО підкреслив, що на сьогодні Секретаріат Президента «перетворився на команду панікерів», оскільки там по двічі на день оприлюднюють негативні дані, «як сводки з фронтів от Советского інформбюро». За його словами, за останній рік із Секретаріату не чути жодної позитивної інформації.

«Якщо нічого доброго не робиться в цій країні, то напишіть заяви і разом з Президентом зупиніть свою роботу і не мучте країну», - сказав віце-спікер, звертаючись до Секретаріату Президента.

Крім того, він закликав парламент відреагувати на ситуацію щодо підвищення у Києві цін на послуги та комунальні тарифи, а також введення нових податків. За словами М.ТОМЕНКА, «парламент має зупинити вакханалію в Києві».

Також М.ТОМЕНКО запропонував депутатам сьогодні працювати до 15.00 без перерви і розглядати питання за скороченою процедурою (сьогодні парламент працює у пленарному режимі з 10.00 до 14.00 з перервою, яка триває з 12.00 до 12.30 – УНІАН) для того, щоб розглянути і сьогоднішні питання порядку денного і вчорашні, які були не розглянуті у зв’язку з блокуванням трибуни Партією регіонів.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого з самого ранку депутати з фракції Партії регіонів блокували роботу парламенту. Вони вимагали звіту уряду у парламенті за обов’язкової участі Президента України. ВР почала працювати лише з 17.00.