Комуністи зламають обіцянку і проголосують за відставку Тимошенко?

Народний депутат, член фракції КПУ Леонід ГРАЧ вважає, що його політична сила завтра має підтримати голосування у парламенті по резолюції про недовіру уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Я вважаю, що треба голосувати за відставку уряду», - сказав депутат.

Водночас Л.ГРАЧ зауважив, що остаточне рішення фракції КПУ буде ухвалюватись на засіданні президії партії.

«Ми будемо обговорювати цю проблему і вирішимо: або партію гробимо до кінця, не проголосувавши за відставку ТИМОШЕНКО і, нічого не пояснивши людям, не відмиємо свою честь і гідність, або потрібно все ж таки переступити через обіцянки і проголосувати за відставку», - сказав він.

Л.ГРАЧ також повідомив, що до фракції КПУ не надходили пропозиції щодо обрання першим віце-спікером комуніста Адама МАРТИНЮКА замість представника Партії регіонів Олександра ЛАВРИНОВИЧА в обмін на підтримку при голосуванні за недовіру уряду.