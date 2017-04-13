Київ посилить міжнародний тиск на РФ через нові обшуки та затримання кримських татар – МЗС

Міністерство закордонних справ України поінформує партнерів про чергові обшуки та затримання кримських татар на тимчасово окупованому півострові з метою посилення міжнародного тиску на РФ.

Про це речниця МЗС України Мар’яна Беца повідомила у Twitter.

«Окупант переслідує, залякує всіх незгодних з окупацією АРК. Поінформуємо партнерів, посилюємо міжнародний тиск на РФ», - зазначила вона.

Читайте такожДжемілєв: В окупованому Криму встановлено напівбандитський режим, гірший за радянський

Як повідомляв УНІАН, зранку голова ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв у Facebook написав, що у Бахчисараї російські силовики проводили обшуки у будинках кримських татар, деяких з них побили кийками. Було затримано чотирьох осіб.

На місці проведення обшуку разом з ОМОНівцями були сили Росгвардії. «У Криму російські силовики таке раніше не практикували», - підкреслив Смедляєв.