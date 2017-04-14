У Раді відбувається Година запитань до уряду (подію завершено)
10:27, 14 квітня 2017Політика
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Рада сьогодні планує розглянути лише два законопроекти
У планах нардепів розглянути два законопроекти / Фото УНІАН
Верховна Рада України сьогодні планує розглянути лише два законопроекти.
Як передає кореспондент УНІАН, згідно з порядком денним засідання, це законопроект щодо обов’язковості харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також проект змін до деяких законів щодо запобігання корупції.
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Традиційно з 10.00 до 11.00 у парламенті відбудеться Година запитань до уряду.
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