У Раді відбувається Година запитань до уряду (подію завершено)

Верховна Рада України сьогодні планує розглянути лише два законопроекти.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з порядком денним засідання, це законопроект щодо обов’язковості харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також проект змін до деяких законів щодо запобігання корупції.

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Традиційно з 10.00 до 11.00 у парламенті відбудеться Година запитань до уряду.