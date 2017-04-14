У Кремлі не виключають зустрічі лідерів "нормандської четвірки" найближчим часом

У Кремлі не виключають, що в найближчій перспективі лідери "нормандської четвірки" - України, Німеччини, Франції і Росії - можуть поспілкуватися. Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише РИА Новости.

"Ми не виключаємо можливості, що глави держав приймуть рішення в найближчій перспективі поспілкуватися в тому чи іншому вигляді", — сказав Пєсков журналістам.

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Як повідомляв УНІАН, дипломатичні радники лідерів країн «нормандського формату» провели зустріч 6 квітня в Мінську.

Сторони домовилися продовжувати інтенсивні контакти в рамках «нормандського формату» з метою погодження дорожньої карти виконання Мінських домовленостей.

Також під час зустрічі окремий акцент було зроблено на забезпеченні безпечних умов діяльності Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) на Донбасі і наданні безперешкодного доступу до всіх окупованих територій.