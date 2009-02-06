Тимошенко сьогодні - в Мюнхені

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО візьме участь у 45-ій міжнародній конференції з безпеки, яка пройде в Мюнхені 6-8 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, очікується, що для участі в цій конференції Ю.ТИМОШЕНКО відбуде до Німеччини з дводенним робочим візитом сьогодні в другій половині дня.

За інформацією організаторів конференції, заявки на участь в ній представили 13 глав держав і урядів, а також 46 міністрів і шість керівників міжнародних організацій.

Зокрема, на конференцію прибудуть Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР, Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Хав’єр СОЛАНА, канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ, Президент Франції Ніколя САРКОЗІ, віце-президент США Джозеф БАЙДЕН, прем`єр-міністр Польщі Дональд ТУСК та інші.

Росію на конференції представлятиме віце-прем`єр-міністр Сергій ІВАНОВ.

Очікується, що на конференції обговорюватиметься тема європейської безпеки, зокрема енергетичної, тема боротьби з тероризмом, ситуація на Кавказі, Балканах, Близькому Сході, в Афганістані, а також нерозповсюдження зброї масового ураження і засобів її доставки.