Операція проти "бурштинової мафії" на Рівненщині: Луценко розповів про підозрюваних екс-правоохоронців та знайдені коштовності

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що операція з ліквідації "бурштинової мафії" у Рівненській області триває. Про це він заявив під час брифінгу у Рівненській обл., повідомляє прес-служба ГПУ.

Луценко заявив, що наразі прокуратура розслідує створення і діяльність злочинної організації з метою отримання організаторами неправомірної вигоди за безперешкодне здійснення видобутку бурштину-сирцю.

"На жаль, я не можу сказати, що та операція остаточно покінчила з "бурштинової мафією". На даний момент, за нашими оперативними даними, цієї мафії був нанесений удар, і операція по її ліквідації триває", - зазначив Луценко.

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Луценко повідомив, що за час здійснення досудового розслідування було проведено 183 обшуки, в ході яких виявлено готівку, коштовності з золота, зброю, бурштин різних фракцій, засоби для видобутку бурштину, чорнову бухгалтерію та схему розподілу коштів; проведено більше 200 негласних слідчих (розшукових) дій.

Луценко повідомив, що серед підозрюваних, які ознайомлюються із матеріалами провадження, - вже колишній заступник прокурора Рівненської області, колишній керівник Сарненської місцевої прокуратури Рівненської області, колишній начальник Дубровицького відділу Сарненської місцевої прокуратури Рівненської області, колишній працівник Управління по боротьбі з організованою злочинністю Головного управління УМВС України в Житомирській області, слідча слідчого управління Головного управління Нацполіції в Рівненській області, яка наразі відсторонена від посади, та старший оперуповноважений в особливо важливих справах відділу контррозвідки управління Служби безпеки України в Рівненській області.

Як повідомляв УНІАН раніше, на Рівненщині у селі Золоте Дубровицького району поліція затримала контрабанду бурштину, яку в своєму автомобілі перевозив 23-річний житель Рівного. Зазначається, що патрульні поліцейські зупинили автомобіль «Daewoo Lanos» і в багажнику виявили мішок, в якому знаходилось «сонячне» каміння. Бурштин, який заважив понад 55 кг, слідчо-оперативна група вилучила для проведення у подальшому експертизи.