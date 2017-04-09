На Рівненщині поліція затримала понад 55 кілограмів бурштину

На Рівненщині у селі Золоте Дубровицького району поліція затримала контрабанду бурштину, яку в своєму автомобілі перевозив 23-річний житель Рівного.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

Зазначається, що патрульні поліцейські зупинили автомобіль «Daewoo Lanos» і в багажнику виявили мішок, в якому знаходилось «сонячне» каміння. Бурштин, який заважив понад 55 кг, слідчо-оперативна група вилучила для проведення у подальшому експертизи.

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За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 198 (зберігання майна, завідомо здобутого злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Раніше на Рівненщині копачі бурштину пошкодили залізничну колію.