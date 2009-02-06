Губернатори не вийшли на зв'язок з Тимошенко

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відмінила селекторну нараду з губернаторами, присвячену питанням кредитування агропромислового комплексу, оскільки більшість голів облдержадміністрацій на зв`язок не вийшли.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО, зробивши перекличку по областях, переконалася в тому, що на нараді присутні губернатори Тернопільської, Полтавської, Івано-Франківської областей, а також прем`єр-міністр Криму.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що губернатори не вийшли на зв`язок за вказівкою Президента, і у зв`язку з цим відмінила проведення наради.