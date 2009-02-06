Тимошенко пояснила, чому її присутність у Мюнхені важлива

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО наголошує на важливості участі України в 45-й міжнародній конференції з безпеки, яка проходить в Мюнхені 6-8 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що з усіх тем, які обговорюватимуться на конференції, для України найважливішими є тема протидії впливу світової кризи, тема енергетичної безпеки, а також тема колективної системи безпеки, зокрема, участь України у такій системі.

Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, що сьогодні має намір вилетіти до Мюнхена для участі в конференції.

Як повідомляв УНІАН, заявки на участь у 45-й міжнародній конференції з безпеки подали 13 голів держав і урядів, а також 46 міністрів і шість керівників міжнародних організацій.

Зокрема, на конференцію прибудуть Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР, Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Хав’єр СОЛАНА, канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ, Президент Франції Ніколя САРКОЗІ, віце-президент США Джозеф БАЙДЕН, прем`єр-міністр Польщі Дональд ТУСК та інші.

Росію на конференції представлятиме віце-прем`єр-міністр Сергій ІВАНОВ.

Очікується, що на конференції обговорюватиметься тема європейської безпеки, зокрема енергетичної, тема боротьби з тероризмом, ситуація на Кавказі, Балканах, Близькому Сході, в Афганістані, а також питання нерозповсюдження зброї масового ураження і способів її доставки.