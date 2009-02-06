Газове РНБО перенесли

Засідання Ради національної безпеки та оборони, на якому мали бути розглянуті питання щодо газових домовленостей України і Росії, а також питання збалансування державного бюджету на 2009 рік і внесення до нього необхідних змін, перенесено на наступний тиждень.

Про це заявила прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА, повідомляє «Українська правда».

"Сьогодні засідання РНБО не може відбутися з організаційних причин: немає прем`єра, оскільки вона присутня на міжнародній безпековій конференції в Німеччині, де представляє позицію України щодо газових питань", - сказала І.ВАННИКОВА.

"Також не може бути присутнім керівництво “Нафтогазу” сьогодні", - додала прес-секретар глави держави.

Засідання перенесено на початок наступного тижня, орієнтовно на вівторок-середу.

Засідання РНБО, присвячене газовим домовленостям між Україною і Росією, уже двічі переносилось.

При цьому брифінг І.ВАННИКОВОЇ, запланований сьогодні на 11.00, станом на 11.30 ще не розпочався.