Тепер у кришуванні РосУкрЕнерго звинувачують ще й СБУ

Заступник голови Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування стану функціонування газотранспортної системи України Олександр ГУДИМА звинувачує СБУ у лобіюванні інтересів компанії “РосУкрЕнерго”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час розгляду попереднього звіту ТСК.

«Ми сьогодні отримали ще одного великого лобіста інтересів “РосУкрЕнерго” – це, на жаль, Служба безпеки України», - сказав депутат.

О.ГУДИМА продемонстрував лист першого заступника голови СБУ, виконувача обов’язків голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА, у якому він просить голову НАК «Нафтогаз України» Олега ДУБИНУ забезпечити явку до СБУ відповідальних осіб компаній, які готували документи щодо оформлення розмитнення українського газу, який “Газпром” передав «Нафтогазу».

«Виявляється, не тільки ЛЬОВОЧКІН, і не тільки ФІРТАШ, і не тільки БОЙКО, не тільки Партія регіонів, а сьогодні дахом “РосУкрЕнерго” є СБУ», - сказав О.ГУДИМА.