У Кличка кажуть, що Черновецький вчетверте дав ляпаса Ющенкові

«Чергове розпорядження Черновецького щодо підвищення комунальних тарифів для юридичних осіб є ляпасом вищим органам влади», - заявив один із лідерів блоку Віталія Кличка у Київраді, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський. Так він прокоментував інформацію щодо підписання Черновецьким четвертого за останній час розпорядження про підвищення плати за комунальні послуги для підприємців Києва.

На думку політика, такий спротив Указам Президента, який вже тричі скасовував незаконні розпорядження столичного мера про підвищення тарифів, свідчить про абсолютне ігнорування Черновецьким вищих органів влади та про кризу владної вертикалі у країні .

«У перших осіб держави є важелі впливу на чиновника, однак мер поводить себе не як державний службовець, а як середньовічний монарх. Потурання таким діям небезпечне для усієї країни. Адже завтра приклад з Черновецького братимуть всі інші підлеглі Ющенка – від губернатора до сантехніка», - наголосив Дмитро Андрієвський.