Родичі моряків «Фаїни» не хочуть бачити ніяких «лікарів»

Родичі моряків “Фаїни” вимагають зняти весь екіпаж з судна одразу після прибуття до кенійського порту призначення.

Про це вони повідомили на прес-конференції в УНІАН.

Зокрема, мати одного з моряків Ольга ГІРЖЕВА зазначила, що як тільки стало відомо про звільнення судна, вони закликали українських можновладців, представників судновласника, враховуючи стан здоров’я команди, терміново зняти екіпаж з корабля.

Однак, за її словами, їм відповіли відмовою, зазначивши, що це неможливо і чинний екіпаж має довести корабель до кенійського порту. О.ГІРЖЕВА заявила, що тепер родичі моряків вимагають, щоб, як тільки судно дістанеться порту Момбаса, усіх членів екіпажу було негайно знято з судна.

О.ГІРЖЕВА заявила, що родичі моряків також вимагають максимально узгодити з ними формування групи супроводу моряків під час повернення в Україну. Вони виступають категорично проти включення до складу такої групи державних “медиків” і “психологів”.

“Ми не хочемо бачити біля наших дітей ніяких “лікарів”, ніяких “психологів”, ми виступаємо проти проведення жодних обстежень невідомими “фахівцями”, – заявила О.ГІРЖЕВА.

Натомість, за її словами, обов’язково до складу групи супроводу мають бути включені люди, яким довіряють родичі моряків, а також безпосередньо хтось із родичів членів екіпажу.

“Найкраща допомога для моряків може бути тільки від їхніх батьків та рідних”, – додала Світлана МГЕЛАДЗЕ.

Як повідомляв УНІАН, судно «Фаїна» було захоплене піратами 25 вересня минулого року біля берегів Сомалі. У складі екіпажа судна – 17 громадян України. На борту «Фаїни» знаходяться 33 танки Т-72, гранатомети, зенітні установки та боєприпаси, які Україна продала Кенії.

4 лютого сомалійські пірати отримали 3,2 млн. дол. викупу за український суховантаж з танками та іншим озброєнням на борту і 5 лютого залишили судно.