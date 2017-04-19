Луценко представив нового керівника прокуратури Чернівецької області

03:51, 19 квітня 2017
Політика
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Луценко поставив перед очільником обласної прокуратури завдання боротися з контрабандою та вирубкою лісу.

Луценко впевнений, що Соболя не треба вчити роботі керівника обласної прокуратури / Фото gp.gov.ua

Сьогодні генеральний прокурор України Юрій Луценко представив колективу органів прокуратури Чернівецької області нового керівника - старшого радника юстиції Олега Соболя.

Про це повідомляється на сайті Генеральної прокуратури України.

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Луценко зазначив, що Чернівецька область має отримати прокурора, який буде протидіяти відвертій корупції в регіоні. «Корупція існує, контрабанда існує у всіх прикордонних областях, але такої монополізованої, відвертої, нахабної діяльності в злочинних угрупуваннях, немає в жодній іншій прикордонній області. І далі я цього терпіти не збираюсь», - наголосив він.

Серед основних завдань, які генеральний прокурор України поставив перед новим керівником обласної прокуратури та всіма правоохоронцями регіону, – боротьба з контрабандою та вирубкою лісу.

Нового прокурора Чернівецької області Соболя Луценко охарактеризував, як професійну та цілеспрямовану людину. «Має баланс людини активної, рішучої, в той же час високопрофесійної, якої не треба вчити роботі керівника обласної прокуратури. Що я хотів би від нового прокурора: контрабанда і ліс – табу для спокійного споглядання», - констатував Луценко.

Соболь Олег Миколайович - старший радник юстиції. Народився у Львові 9 квітня 1972 року. Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка. Працює в органах прокуратури з 1994 року. За цей час обіймав посади від помічника прокурора району до прокурора міста, заступника прокурора області та прокурора Рівненської області.

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Теги: #Луценко#Чернівецька область