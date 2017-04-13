У прокуратурі розповіли про обшук у справі щодо "мирного плану" нардепа Артеменка

Слідчі прокуратури АР Крим та співробітники СБУ проводять обшук у приміщенні офісу громадської організації «Міжнародний центр перспективних досліджень», послугами якої користувався народний депутат Верховної Ради Андрій Артеменко. Про це повідомляє прес-служба прокуратури АР Крим на своїй сторінці в Facebook. Дозвіл на проведення обшуку 13 квітня було надано Голосіївським районним судом Києва.

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«Обшук проводиться в рамках кримінального провадження, яке розслідується за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура відкрила кримінальне провадження проти Артеменка за підозрою у вчиненні замаху на територіальну цілісність України в координації з представниками РФ.

20 лютого видання The New York Times повідомило, що за тиждень до того, як Майкл Флінн пішов з посади радника президента США з нацбезпеки, йому була передана пропозиція нардепа від РПЛ Андрія Артеменка щодо скасування президентом Дональдом Трампом санкцій проти Росії.

«Планом» передбачається виведення всіх російських військ зі східної України; українські виборці, згідно з ідеєю Артеменка, мають вирішити питання про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років.

Фракція Радикальної партії 20 лютого ухвалила рішення про виключення Артеменка зі свого складу. Артеменко наполягає, що лідер Радикальної партії Олег Ляшко знав про його «мирний план».