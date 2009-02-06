У НУ-НС тепер вже не бачать різниці між тимошенківцями та регіоналами

Після вчорашнього звіту прем’єр-міністра Юлії Тимошенко у ВР та відмови парламенту висловити недовіру уряду, в країні, на жаль, нічого не змінилося. Таку думку висловив колишній лідер парламентської фракції НУ-НС В’ячеслав Кириленко у ефірі програми “Шустер live” на ТРК “Україна”.

“І я особисто, і мої колеги по депутатській групі "За Україну!" спостерігали боротьбу одної великої групи – якщо не сказати сильніше… Одного політико-фінансового клану з іншим політико-фінансовим кланом. За владу. Без програм, без серйозних викладок, без обговорення. Тому одні голосували проти інших…”, - заявив Кириленко.

До цього політик відкритим текстом додав, що каже про БЮТ та Партію регіонів: “Для нас усе більше ці сили стають однаковими. Теж на жаль. Я кажу "на жаль", тому що я інакше думав про БЮТ. Але по формі й по змісту діяльності тепер це майже однакові політичні сили”.