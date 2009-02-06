У Тимошенко визначили завдання для МВС на період економічної кризи
Турчинов упевнений, що Луценко здатний
Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ впевнений, що Міністерство внутрішніх справ здатне не допустити виникнення хаосу в країні у складний економічний період.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві після участі у розширеному засіданні колегії МВС України за підсумками минулого року.
«Задача, котра буде стояти перед МВС в цей дуже важкий рік, який ще буде ускладнений президентськими виборами, коли дуже часто для багатьох дестабілізація в країні - це шлях до досягнення політичних завдань, я хочу констатувати, що МВС здатне не допустити хаосу в нашій країні, як би адміністративно-кримінальні угрупування того не хотіли», - сказав О.ТУРЧИНОВ, додавши, що дестабілізацію буде припинено.
Водночас він запевнив, що в Україні не буде введено жодних обмежень конституційних прав громадян, зокрема, на проведення масових зібрань.
При цьому перший віце-прем’єр зауважив, що політичні інтереси певних кіл не повинні завдати шкоди інтересам громадян.
Водночас О.ТУРЧИНОВ погодився з тим, що сьогодні необхідно на законодавчому рівні підвищувати кримінальну відповідальність за злочини у сфері корупції, незаконної міграції, торгівлі наркотиками тощо.
Разом з тим він висловив занепокоєння, що вище керівництво держави вже двічі не дає можливості створити при МВС міграційну службу.
«Такі дії без аргументацій, без пояснень шкодять результатам роботи МВС», - зазначив перший віце-прем’єр.