У Тимошенко визначили завдання для МВС на період економічної кризи

Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ впевнений, що Міністерство внутрішніх справ здатне не допустити виникнення хаосу в країні у складний економічний період.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві після участі у розширеному засіданні колегії МВС України за підсумками минулого року.

«Задача, котра буде стояти перед МВС в цей дуже важкий рік, який ще буде ускладнений президентськими виборами, коли дуже часто для багатьох дестабілізація в країні - це шлях до досягнення політичних завдань, я хочу констатувати, що МВС здатне не допустити хаосу в нашій країні, як би адміністративно-кримінальні угрупування того не хотіли», - сказав О.ТУРЧИНОВ, додавши, що дестабілізацію буде припинено.

Водночас він запевнив, що в Україні не буде введено жодних обмежень конституційних прав громадян, зокрема, на проведення масових зібрань.

При цьому перший віце-прем’єр зауважив, що політичні інтереси певних кіл не повинні завдати шкоди інтересам громадян.

Водночас О.ТУРЧИНОВ погодився з тим, що сьогодні необхідно на законодавчому рівні підвищувати кримінальну відповідальність за злочини у сфері корупції, незаконної міграції, торгівлі наркотиками тощо.

Разом з тим він висловив занепокоєння, що вище керівництво держави вже двічі не дає можливості створити при МВС міграційну службу.

«Такі дії без аргументацій, без пояснень шкодять результатам роботи МВС», - зазначив перший віце-прем’єр.