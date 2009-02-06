Балога просить Генпрокуратуру розібратися з Черновецьким

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА звернувся до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА щодо перевірки законності та обґрунтованості дій голови КМДА Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та надання їм правової оцінки.

Останні розпорядження голови Київської міської державної адміністрації Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО щодо затвердження тарифів на теплову енергію та встановлення, погодження тарифів на комунальні послуги повинні бути належним чином перевірені правоохоронними органами, заявив В.БАЛОГА.

Конституцією України проголошено гарантії захисту прав усіх суб`єктів права власності і господарювання, конкуренції у підприємницькій діяльності, прав споживачів (частина четверта статті 13 та частини третя та четверта статті 42). Статтею 25 Господарського кодексу України органам державної влади та органам місцевого самоврядування забороняється приймати акти або вчиняти дії, що визначають привілейоване становище суб`єктів господарювання тієї чи іншої форми власності, або ставлять у нерівне становище окремі категорії суб`єктів господарювання чи іншим способом порушують правила конкуренції, зазначає В.БАЛОГА.

Він наголосив, що при виданні чергових розпоряджень головою КМДА Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ порушено низку вимог законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про місцеві державні адміністрації» та Порядок формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затверджений Кабінетом міністрів України.

В.БАЛОГА підкреслив, що розпорядження голови Київської міської державної адміністрації не повинні призводити до погіршення умов діяльності окремих суб`єктів господарювання, а жителі столиці не повинні страждати від непродуманих та необгрунтованих дій місцевої влади.

Тому глава Секретаріату Президента України звернувся до генпрокурора щодо перевірки законності та обґрунтованості дій Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та надання їм правової оцінки.

У випадку публікації даних актів в офіційних друкованих виданнях КМДА Президент України зазначені акти скасує, заявив В.БАЛОГА.