Луценко відхрестився від звинувачень у рейдерстві
14:31, 06 лютого 2009Політика
2021
Інколи супроводжували, інколи були сутички
Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО запевняє, що бійці спецпідрозділу МВС «Беркут» жодного разу не брали участі в рейдерських захопленнях підприємств.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.
«Ми інколи супроводжували співробітників виконавчої служби, інколи були сутички, але ніколи міліція силових дій по відношенню до підприємств не здійснювала», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter