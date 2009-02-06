Луценко відхрестився від звинувачень у рейдерстві

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО запевняє, що бійці спецпідрозділу МВС «Беркут» жодного разу не брали участі в рейдерських захопленнях підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Ми інколи супроводжували співробітників виконавчої служби, інколи були сутички, але ніколи міліція силових дій по відношенню до підприємств не здійснювала», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.