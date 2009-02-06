Кастинг на кабмінівські крісла Тимошенко проводитиме до п’ятниці, 13-го

Рада коаліції 13 лютого планує на своєму засіданні обговорити питання щодо кадрових змін в складі уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

“Думаю, що наступної п’ятниці на Раді коаліції ми розглянемо ці кадрові питання кадрових ротацій в уряді”, - сказав він.

При цьому І.КИРИЛЕНКО зауважив, що на сьогодні головним питанням є посилення фахового рівня Кабінету міністрів, а не просто зміна якогось посадовця.

Водночас лідер фракції БЮТ зауважив, що поки не обговорювалися конкретні прізвища тих осіб, які можуть посісти міністерські крісла в уряді, а ті кандидатури, які називають у ЗМІ, не зовсім відповідають дійсності.

“Це може відповідати дійсності, але не відповідає, тому що ці питання по посадах і прізвищах не розглядалися”, - сказав він. І.КИРИЛЕНКО зауважив, що це було некоректно робити, оскільки лише вчора у парламенті розглядалося питання про недовіру уряду.

Лідер фракції БЮТ зауважив, що по конкретних прізвищах будуть проведені консультації. При цьому він припустив, що кандидатур серед депутатів буде обмаль. “А за межами депутатського корпусу потрібно дуже ретельно підбирати”, - сказав І.КИРИЛЕНКО.