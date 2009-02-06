Бютівець заявив, що реальна влада в Україні належить... Фірташу

Бютівець Сергій Соболєв вважає, що сьогодні реальна влада в Україні (економічна влада – виправив сам себе нардеп) належить не уряду Юлії Тимошенко, як досі вважала вся країна у повному складі, а... власникам швейцарської газової компанії “РосУкрЕнерго”. Така сенсаційна заява пролунала в ефірі програми “Шустер live” на телеканалі “Україна” під час палкої дискусії з регіоналом Юрієм Мірошниченком та нашоукраїнцем В’ячеславом Кириленком щодо того, між якими політсилами та у якій пропорції треба розділити відповідальність за сумний стан української економіки.

“Тобто хто сьогодні все ж таки при владі, - таке питання Соболєв поставив сам собі, й оперативно сам на нього відповів: От дивіться... ключове питання, чому негайно це питання (про відставку уряду Тимошенко та відповідальність за кризовий стан економіки – ред.) було винесено в сесійний зал, – це тому, що власники "РосУкрЕнерго", які є сьогодні при владі реально... Так, при владі економічній. Вони контролювали поставки всього газу в Україну і ще як мінімум в шість країн Європейського Союзу. І вони втратили буквально два тижні назад всі надприбутки... Більше того: вони не просто втратили надприбутки, а виявилося, що король голий. Бо у такого підприємства як "РосУкрЕнерго" немає нічого. Крім того, хто сьогодні при владі... Пан Фірташ і представники, які є в його групі, – вони є на сьогоднішній день власниками 75-ти відсотків – вони самі це визнали – облгазів України”.