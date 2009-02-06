Тимошенко поїхала в Мюнхен з директивами Ющенка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО підтвердити на Мюнхенській конференції з питань безпеки позицію України у питаннях енергетичної безпеки, європейської та євроатлантичної інтеграції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави з посиланням на заступника глави Секретаріату Президента України Андрія ГОНЧАРУКА, про це йдеться у директивах, затвердженими главою держави, для участі прем’єра 6-8 лютого у Мюнхені в 45-й Міжнародній конференції з питань безпеки.

За словами А.ГОНЧАРУКА, протягом останніх років цей щорічний захід набуває дедалі більшого авторитету, як один з основних міжнародних форумів для обміну думками між провідними політичними діячами, експертами та науковцями у сфері безпеки та міжнародної політики. Він нагадав, глава держави брав участь у роботі Мюнхенської конференції в 2007 році.

За словами А.ГОНЧАРУКА, саме враховуючи зростаюче значення Конференції, вагомий внесок України у справу вирішення проблем глобальної та регіональної стабільності та безпеки, контролю над озброєннями, інтенсифікацію діалогу України з ЄС у питаннях енергобезпеки, а також продовження курсу нашої держави на євроатлантичну інтеграцію, у роботі 45-ї Мюнхенської конференції за погодженням з Президентом України бере участь урядова делегація на чолі з прем`єр-міністром Ю.ТИМОШЕНКО.

«Згідно з директивами, затвердженими главою держави, передбачається, що прем`єр-міністр візьме участь у пленарному засіданні Конференції на тему: «НАТО, Росія, нафта і газ – майбутнє європейської безпеки», – повідомив А.ГОНЧАРУК.

За його словами, планується також проведення низки двосторонніх зустрічей, зокрема, з Президентом Грузії Михайлом СААКАШВІЛІ, віце-президентом США Джозефом БАЙДЕНОМ, віце-канцлером ФРН, міністром закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером ШТАЙНМАЄРОМ, Президентом Європейської Комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ, президентом Світового Банку Робертом ЗЕЛЛІКОМ та іншими посадовими особами.

«Президент України доручив керівникові уряду нашої держави під час виступу на Конференції та в ході двосторонніх зустрічей підтвердити послідовну позицію України у питаннях енергетичної безпеки, виклавши позицію нашої держави стосовно ситуації з припиненням поставок та транзиту природного газу через територію України у січні ц.р., європейської та євроатлантичної інтеграції, наголосивши: кінцевою метою цього процесу має стати повноправне членство України в ЄС та НАТО», – сказав А.ГОНЧАРУК.

Глава держави також затвердив конкретні вказівки щодо позиції урядової делегації України з питань контролю над озброєннями, російської ініціативи стосовно договору про європейську безпеку, ситуації на Південному Кавказі та з інших питань, що обговорюватимуться в рамках Конференції.