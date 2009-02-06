У БЮТ розказали, куди поділися 4,5 мільярди кредиту МВФ

З питанням, куди подівся перший транш кредиту Міжнародного Валютного Фонду, який отримала Україна (зараз вирішується, чи надаватиме МВФ другий транш) треба звертатися тільки до Нацбанку, й ні до кого більше. Принаймні в цьому переконаний нардеп від БЮТу Сергій Соболєв. Але водночас він чітко знає, куди саме НБУ подів гроші.

“Нацбанк ці чотири з половиною мільярди доларів переводить у гривневу масу. Таким чином він підтримує національну валюту. Він не має права це видавати у вигляді кредитів ні населенню, ні банкам – нікому, - заявив Соболєв в ефірі програми “Шустер live”. - Таким чином підтримується курс національної валюти. І ви знаєте, що в Національного банку напередодні кризи було приблизно 33-34 мільярди доларів золотовалютних запасів. Міжнародний Валютний Фонд дав можливість збільшити це ще на 4.5 мільярди. Таким чином Національний банк має можливість виходити на ринок з інтервенціями доларовими для того, щоб підтримувати курс гривні, чого, на жаль, Національний банк чомусь не робить. Більше того: коли це треба було робити, Національний банк ще гірше робив. Згадайте: як тільки курс долара починав падати, Національний банк замість того, щоб підтримати національну валюту, починав скуповувати долари. І ми мали абсурдну ситуацію: тільки ми починали стабілізувати курс гривні по відношенню до долара, Національний банк знову зривав цей курс. Саме тому питання, де ділися 4.5 мільярди, само по собі некоректне”.

Зауважимо, що уточнююче питання: “так що, вони за долари скуповували долари?”, бютівець просто проігнорував.