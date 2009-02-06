Безсмертний знає, чому зірвалась селекторна нарада у Тимошенко

Заява прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО про причетність Секретаріату Президента України до провалу її селекторної наради з губернаторами свідчить про організаційну неспроможність керівника уряду та її апарату.

Так заступник глави Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ прокоментував висловлювання Ю.ТИМОШЕНКО про перешкоджання головам ОДА в участі у згаданому заході, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

«Можна було б захоплюватися здатністю Юлії Володимирівни перекладати власні прорахунки на інших, якби йшлося про здібного менеджера. Натомість для чинного прем`єр-міністра України безкінечні спроби уникати відповідальності є виявом безвідповідальності та відсутністю професіоналізму», - наголосив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

«Президент України не визначає порядок денний губернаторів, а його Секретаріат не збирається виконувати роль патронатної служби прем`єр-міністра. Просто Юлія Володимирівна має ретельніше організовувати власні заходи і тоді її щоденна діяльність стане більш якісною», – зауважив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 лютого. прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО відмінила селекторну нараду з губернаторами, присвячену питанням кредитування агропромислового комплексу, оскільки більшість голів облдержадміністрацій на зв`язок не вийшли.

Ю.ТИМОШЕНКО, зробивши перекличку по областях, переконалася у тому, що на нараді присутні губернатори Тернопільської, Полтавської, Івано-Франківської областей, а також прем`єр-міністр Криму.

Вона заявила, що губернатори не вийшли на зв`язок за вказівкою Президента, і у зв`язку з цим відмінила проведення наради.