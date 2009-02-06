Кучма: після виборів Президента постане питання про дострокові вибори до ВР

Екс-президент Леонід КУЧМА прогнозує, що після виборів Президента України постане питання про дострокові парламентські вибори.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті “2000”.

За його словами, президентські вибори потрібно проводити відповідно до Конституції.

“Хоча відразу ж постане питання про дострокові парламентські вибори. Оскільки змінити щось у країні, особливо в умовах кризи, з такою розстановкою політичних сил у Верховній Раді - 50 на 50 - проблематично”, – заявив Л.КУЧМА.