Суд ООН заклав основу трибуналу над російськими посадовцями на чолі з Путіним - Чубаров

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що сьогоднішнє рішення Міжнародного суду ООН про введення запобіжних заходів до Росії призведе до притягнення до відповідальності найвищих російських посадовців за агресію проти України та анексію Криму.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, коментуючи проміжне рішення суду ООН у справі "Україна проти Росії".

"Впевнений, що сьогодні закладені перші практичні заходи, які обов'язково приведуть найвищих російських посадовців на чолі з Путіним на лаву підсудних Міжнародного трибуналу з розгляду злочинів, скоєних Росією проти України. А в тому, що такий Міжнародний трибунал буде створений, в мене немає жодних сумнівів", - зазначив Чубаров.

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Як повідомляв УНІАН, Міжнародний суд ООН сьогодні оголосив ухвалу, якою частково задовольнив запит України про застосування тимчасових запобіжних заходів до Росії. Суд вказав, що Росія повинна утриматися від введення обмежень у діяльності інституцій кримських татар, включаючи Меджліс. Також Росія повинна гарантувати доступність в Криму освіти українською мовою.

Водночас суд вирішив, що Україна не надала достатньо доказів для застосування тимчасових заходів у зв’язку з порушенням РФ норм Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму суд (щодо агресії на Донбасі).

Позов до Міжнародного суду ООН Україна подала 16 січня 2017 року з метою притягнення Росії до відповідальності за підтримку тероризму на сході України та дискримінацію етнічних українців та кримських татар в окупованому Криму.