БЮТ хоче забрати у регіоналів крісло заступника Литвина

У ВР зареєстровано проект постанови

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про відкликання Олександра ЛАВРИНОВИЧА з посади першого заступника голови Верховної Ради України. Проект постанови розміщено на офіційному сайті Верховної Ради. Текст проекту постанови відсутній. Документ внесений народними депутатами від БЮТ Ольгою БОДНАР і Сергієм ПОДГОРНИМ.

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