БЮТ хоче забрати у регіоналів крісло заступника Литвина
18:47, 06 лютого 2009Політика
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У ВР зареєстровано проект постанови
У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про відкликання Олександра ЛАВРИНОВИЧА з посади першого заступника голови Верховної Ради України.
Проект постанови розміщено на офіційному сайті Верховної Ради. Текст проекту постанови відсутній.
Документ внесений народними депутатами від БЮТ Ольгою БОДНАР і Сергієм ПОДГОРНИМ.
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