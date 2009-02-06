БЮТ хоче забрати у регіоналів крісло заступника Литвина

18:47, 06 лютого 2009
Політика
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У ВР зареєстровано проект постанови

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про відкликання Олександра ЛАВРИНОВИЧА з посади першого заступника голови Верховної Ради України.

Проект постанови розміщено на офіційному сайті Верховної Ради. Текст проекту постанови відсутній.

Документ внесений народними депутатами від БЮТ Ольгою БОДНАР і Сергієм ПОДГОРНИМ.

 

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