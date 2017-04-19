Суд у Гаазі визнав Росію стороною мінського процесу - МЗС України

Міжнародний суд ООН у Гаазі визнав, серед іншого, Росію стороною мінського процесу. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомила речник МЗС України Мар'яна Беца.

"До коментарів щодо рішення МС ООН - суд, серед іншого, також визнав РФ стороною мінського процесу. І це надважливо! Рішення є обов'язковим", - йдеться у її повідомленні.

До коментарів щодо рішення МС ООН -Суд, серед іншого, також визнав РФ стороною мінського процесу. І це надважливо! Рішення є обов'язковим. — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) April 19, 2017

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний суд ООН сьогодні оголосив ухвалу, якою частково задовольнив запит України про застосування тимчасових запобіжних заходів до Росії. Тимчасові заходи стосуються Міжнародної конвенції про ліквідацію усіх форм расової дискримінації (CERD).

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Суд ООН вказав, що Росія повинна утриматися від того, щоб продовжувати чи застосовувати обмеження на можливість кримським татарам зберегти свої інституції, включаючи Меджліс. За це рішення проголосували 13 суддів, проти - троє. Одностайно було ухвалено рішення, відповідно до якого Росія повинна гарантувати доступність освіти українською мовою.

Щодо звинувачень РФ у порушенні норм Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму Суд ООН вирішив, що Україна не надала достатньо доказів, які були б суттєвою базою для застосування тимчасових заходів.