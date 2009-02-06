Балога: Ющенко не може підписати закон з корупційними схемами

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не буде підписувати прийнятий Верховною Радою 15 січня закон «Про систему збору та обліку єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», оскільки цим документом, по суті, пропонується узаконити масштабну корупційну схему зі щорічним обігом у десятки мільярдів гривень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це сьогодні повідомив керівник президентського Секретаріату Віктор БАЛОГА.

Крім того, схвалені парламентом нововведення серйозно порушують конституційні права громадян і тому не можуть бути підтримані главою держави, наголосив він.

За словами В.БАЛОГИ, прийнятий закон є спробою запровадити легальний механізм викачування грошей із суб`єктів господарювання: підприємств, приватних компаній, малого і середнього бізнесу. Причому ці колосальні суми йшли б не у державну скарбницю, а осідали на рахунках спритних ділків, які мають політичне прикриття в Кабінеті міністрів і Верховній Раді. Через голосування у парламенті було протягнуто рішення, яке могло б обернутися, з одного боку, значними втратами для економіки, а з іншого - величезними баришами для вузького кола махінаторів.

«Створювалася схема, яка раніше була випробувана на державних закупівлях товарів і послуг за бюджетні кошти. Очевидно, після того як лише завдяки принциповій позиції Президента був поламаний корупційний порядок проведення тендерних процедур, його розробники не змирилися з втратою тіньових надприбутків. Вони пішли іншим шляхом: автори «тендерного клондайку», деякі з яких носять значки народних депутатів від БЮТ, придумали новий метод одержання грошей буквально з нічого, з повітря. На цей раз брудний задум був захований у систему збору й обліку єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», - заявив В.БАЛОГА.

Він зазначив, що новим джерелом збагачення мала стати якась новоутворена Методологічна комісія з питань звітності. Цей орган із незрозумілим статусом - аналог сумнозвісної Тендерної палати - наділявся монопольними повноваженнями з визначення порядку фінансової та іншої звітності суб`єктів господарювання. Його рішення мали бути обов`язковими для виконання, але при цьому він сам ніяк не відповідав за наслідки своєї діяльності, оскільки сам її і регламентував. У цьому і криється величезний корупційний потенціал Методологічної комісії, переконаний глава Секретаріату Президента.

Він зауважив, що «підготовка вказаного закону проходила непрозоро, в інформаційній напівтемряві, а голосували депутати під кінець дня, в напівпритомному стані в напівпорожній залі, хоча формально документ підтримали 409 парламентаріїв».

За словами В.БАЛОГИ, вже пізніше деякі народні депутати заявили про свою незгоду з ухваленим законом, розуміючи всі закладені в ньому потенційні ризики. Фахівці Секретаріату Президента, проаналізувавши надісланий для підпису закон, вважають за необхідне повернути його у Верховну Раду з пропозиціями глави держави.

«Президент ніколи не скріпить своїм підписом будь-який закон, який працюватиме не на Україну, а на приватні, корисливі інтереси шахраїв. Отже, парламент має нагоду виправити допущену помилку. Якщо ж у Раді ми почуємо голоси за подолання вето, це стане першою вказівкою на тих, хто є сценаристом і режисером корупції», - підкреслив В.БАЛОГА.