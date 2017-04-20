У Франції очікують, що "нормандський формат" збережеться після президентських виборів – посол

Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон очікує, що «нормандський формат переговорів з урегулювання конфлікту на Донбасі збережеться після президентських виборів у Франції. Як передає кореспондент УНІАН, про це Дюмон заявила в коментарі журналістам в Києві.

Вона нагадала, що 18 квітня відбулася телефонна розмова лідерів країн «нормандської четвірки», під час якої сторони висловили впевненість у важливості такого формату і необхідність його збереження і після виборів у Франції.

«Для нас важливо – це слухати. Франція як держава готова підтримувати Україну щодо виходу з цієї кризи. Зараз ми бачимо, що ситуація політично малорухлива. На Донбасі втрати тривають, на жаль, тому ми маємо намір продовжувати шукати вихід з конфлікту – УНІАН)», - сказала посол.

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На запитання, чи збережеться «нормандський формат» переговорів після президентських виборів у Франції, Дюмон відповіла: «Швидше за все, так. Те, що було сказано (під час телефонної розмови лідерів «нормандської четвірки» – УНІАН) з боку і Росії, і України, що обидві країни хочуть продовжити цей формат. Я не можу говорити про майбутній уряд Франції, але, швидше за все, він продовжить (переговори в «нормандському форматі» – УНІАН)».

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня вночі президент України Петро Порошенко, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд і президент РФ Володимир Путін провели телефонну розмову. Як зазначив Порошенко, всі співрозмовники наголосили на важливості суворого дотримання режиму припинення вогню, про який домовилися напередодні Великодня, а також закликали активізувати зусилля для звільнення й обміну затриманих за принципом «всіх на всіх».